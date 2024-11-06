“Erdoğan, Trump’ı Seçim Zaferi İçin Tebrik Etti”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN TRUMP’A TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’deki seçimde zaferini ilan eden Donald Trump’ı tebrik etti. Sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaşan Erdoğan, “Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum.” şeklinde ifadeler kullandı. Erdoğan, yeni dönemde Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlenmesini umduğunu dile getirdi.

BÖLGESEL VE KÜRESEL KRİZLER İÇİN TEMENNİLER

Erdoğan, “Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor; daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum.” diyerek uluslararası konularda kararlılığını belirtti. Ayrıca, “Seçimlerin dost ve müttefik ABD halkı ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.” şeklinde devam etti.

ABD SEÇİMLERİNDE SON GİDİŞAT

Kamala Harris ve Donald Trump’ın yarıştığı ABD başkanlık seçimlerinde 35 eyalette oyların sayımı devam ederken, Trump Florida’da gerçekleştirdiği konuşma ile zaferini ilan etti. Güncellenen oy oranlarına göre Trump, Harris’e karşı 51,2’ye 47,4 ile önde bulunuyor. Şu anda Trump, 538 seçici delegeden 267’sini, Harris ise 224’ünü almış durumda. Seçimin kazanılması için 270 seçici delege oyuna ulaşmak gerekiyor.