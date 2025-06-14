Erdoğan, Trump ile Telefon Görüşmesi Yaptı

GÖRÜŞME DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı” şeklinde bilgilere yer verildi.

GERİLİMİN TAKİBİ

Açıklamada ayrıca, “Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye’nin İran ile İsrail arasındaki gerilimi yakından takip ettiğini, Türkiye’nin başlatılan nükleer müzakereleri, anlaşmazlığın çözümü için tek yol olarak gördüğünü ifade etti” denildi. Erdoğan, “Bu çerçevede Cumhurbaşkanımız, ABD’nin anlaşmazlığın çözümü için nükleer müzakerelerin devam etmesi gerektiğine dair görüşünü desteklediğimizi belirtti” ifadelerine de yer verildi.

ÖNLEME HAZIRLIĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sırasında Türkiye’nin gerilimde kontrol dışı bir tırmanmanın önlenmesi için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu da vurguladı. Bu durumu göz önünde bulundurarak, Türkiye’nin bölgedeki barış ve istikrar için aktif rol alma niyetini belirtti.