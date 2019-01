Erdoğan, Trump’ın danışmanını reddetti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump’ın danışmanı ile görüşmeyi kabul etmeyince danışman Ankara’dan ayrılmaya karar verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bolton’un (ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Danışmanı John Bolton) zaten muhatabı İbrahim Kalın Bey. Dolayısıyla İbrahim Kalın Bey kendisiyle görüşme yapacaktı. Biz eğer gerekli görürsek böyle bir talebe biz de evet diyebilirdik. Ama İbrahim Kalın Bey, ondan sonra Genelkurmay Başkanımız, onlar görüşmeleri zaten yaptılar. Bizim tabii şu anda yoğun mesaimiz var. Böyle bir şeye şu anda gerek yok.” dedi.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’ndan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, “Bolton gelmeden önce bazı mesajlar verdi. Bu da Türkiye’nin doğal olarak tepkisini çekti. Onunla bir görüşme öngörülüyor muydu, mesajları üzerine mi iptal oldu? Biraz netleştirebilir misiniz?” sorusu üzerine Erdoğan, “Bolton’un zaten muhatabı İbrahim Kalın Bey. Dolayısıyla İbrahim Kalın Bey kendisiyle görüşme yapacaktı. Biz eğer gerekli görürsek böyle bir talebe biz de evet diyebilirdik. Ama İbrahim Kalın Bey, ondan sonra Genelkurmay Başkanımız, onlar görüşmeleri zaten yaptılar. Bizim tabii şu anda yoğun mesaimiz var. Böyle bir şeye şu anda gerek yok.” diye konuştu.

“Yani bir tepki olarak değerlendirmeyelim.” denilmesi üzerine Erdoğan, “Gerek yok.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bolton’un sözlerine tepki gösterdiniz grup konuşmasında. Bugünkü görüşmelerde o söylemlerden bir değişiklik oldu mu? Size yansıyan bir bilgi var mı bu noktada?” sorusuna ise “Siz benim ne söylediğime bakın.” karşılığını verdi.

Rusya’ya yapılması planlanan ziyarete ilişkin soru üzerine de Erdoğan, tarihin henüz kesinleşmediğini, karşı taraftan tarih beklendiğini dile getirdi.

“(Operasyon hazırlığımız tamamlandı) dediniz. Var mı yakın zamanda operasyon?” sorusunu ise Erdoğan, “Takip etmiyor musunuz? Bizim biliyorsunuz, bir zamanlar ‘Ayşe tatile çıkmıştı’, biz de bir gece ansızın gelebiliriz. Şu ana kadar hep öyle gitti.” diye cevapladı.

“ABD Başkanı Donald Trump ile yeni bir telefon görüşmesi öngörülüyor mu?” sorusuna karşılık Erdoğan, “Her an olabilir.” dedi.

“Bir talepte bulunduk mu? Onun için mi her an olabileceğini söylüyorsunuz?” şeklindeki soru üzerine Erdoğan, “Her an olabilir diyorum. Şimdi bu ziyaretten sonra her an bir irtibata geçmek gerekebilir.” ifadelerini kullandı.