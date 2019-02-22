Erdoğan, Trump’la görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’la telefonda görüştü.

Görüşmede ikili meseleler ve Suriye’de yaşanan son gelişmelerin ele alındığı, siyasi sürecin desteklenmesinin önemi vurgulandığı ve terörün her türüne karşı mücadelede ortak kararlılığın altının çizildiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız ülkemizin stratejik ortağıyla yakın ilişkilerini sürdürme arzusunu yeniden teyit etmişlerdir. İki lider, ABD’nin Suriye’den çekilme kararının müşterek çıkarlara uygun olarak ve ortak hedeflerine zarar vermeyecek şekilde uygulanması hususunda mutabık kalmışlardır. Son olarak ikili ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve 75 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşma konusunda mutabık kalınmıştır” denildi.

TRT