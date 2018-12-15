Erdoğan, Trump’la görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump’la görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’a, Türkiye’nin PKK/PYD/YPG terör örgütünün varlığı ve eylemlerinden kaynaklanan meşru güvenlik endişelerini aktardı. Erdoğan ve Trump, Suriye bağlamında daha etkin bir koordinasyon sağlanması konusunda mutabakata vardı. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, iki liderin görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra güvenlik ve terörle mücadele konuları başta olmak üzere Suriye’de yaşanan son gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump’a Türkiye’nin PKK/PYD/YPG terör örgütünün varlığı ve eylemlerinden kaynaklanan meşru güvenlik endişelerini aktardı.

ETKİN KOORDİNASYON İÇİN MUTABAKAT

İki lider, Suriye bağlamında daha etkin bir koordinasyon sağlanması konusunda mutabakata vardı.

BEYAZ SARAY’DAN KRİTİK GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki telefon görüşmesine ilişkin, açıklama yaptı.

Sanders, tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bugün Başkan Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü. İki lider, Türkiye ve ABD’nin Suriye’deki güvenlik endişeleri ve teröre karşı mücadele de dahil ikili meseleleri ele aldı. İki başkan, Suriye’de her iki ülkenin de güvenlik hedeflerinin gerçekleştirilmesi için koordinasyona devam etme konusunda mutabık kaldı.” ifadelerini kullandı.

TRUMP’UN ’30 GÜN’ AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ülkesinin DEAŞ’a karşı çok başarılı bir mücadele verdiğini savunarak, “DEAŞ’a karşı çok büyük bir iş yaptık. Dünyanın o bölgesinde sayıları çok az kaldı ve önümüzdeki 30 gün içinde (DEAŞ mensubu) hiçbiri kalmayacak” ifadesini kullanmıştı.

HABERTURK