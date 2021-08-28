Erdoğan: Tüm ekiplerimizi çektik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan’da bulunan tüm ekiplerin çekildiğini açıkladı.

Afganistan’daki saldırılarda ölü sayısının 170 olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahliye süreciyle ilgili olarak da “Sivillerimizi ülkemize taşıdık. Şu anda az sayıda teknik elemanımız bulunuyor. Bunun dışında tüm ekiplerimizi çekmiş bulunuyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komşiç’le birlike açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları;

Bu ziyaretimiz yıl içindeki 3. görüşmemizi teşkil ediyor. Temaslarımızdaki bu sıklık ilişkilerimize verdiğimiz kıymetin somut göstergesidir. Bosna Hersek’in milletin gözünde ayrı bir yeri var.

Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle tamamladığımız görüşmede işbirliğimizi daha da geliştirmek, bu vesileyle geleceğe yönelik neler yapabileceğimizi konuşma fırsatı bulduk.

Bölgede hem siyasi hem ekonomik hem de beşeri bağları kuvvetlendirecek bu barış projesinin icrasında daha da süratlenmemiz gerektiği konusunda mutabık kaldık. Sanayi, turizm, hayvancılık sektörlerindeki işbirliğimizi daha da geliştirmek istiyoruz.

Serbest ticaret anlaşması, yatırımların artmasını sağlayacak.

Görüşmemizde Balkanlardaki gelişmeleri de konuştuk.

Maalesef Afganistan’la birlikte yeniden dünya ayrı bir yere kilitlenmiş vaziyette. Az önce aldığım bilgilerle ölü sayısı 170’i buldu. Dünyada en güçlüyüm diyen ülkelerin girdikleri yerlerden çok daha dikkatli çıkmaları gerekirken bu çıkışlar öyle söylendiği gibi olmadı. Terör örgütlerine bu ülkeleri teslim etmek suretiyle buralardan ayrılmak bedeli ağır neticeler doğurmaktadır.

DAEŞ’a karşı en güçlü mücadeleyi biz verdik ve veriyoruz. Sivillerimizi ülkemize taşıdık. Şu anda az sayıda teknik elemanımız bulunuyor. Bunun dışında tüm ekiplerimizi çekmiş bulunuyoruz.

Ortada terör örgütlerinin çatışması var, bunların çatışmasından da Türkiye’nin veya başka bir ülkenin karlı çıkması diye bir şey düşünülemez. Şu an NATO ne yapacak, o noktada görüşmelerimiz olacak. Ne gibi adımlar atacağız, onların planlamalarını yapacağız.