Erdoğan: Tüm oyunları bozacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta yaptığı açıklamasında Türkiye üzerinden yapılan oyunların bozulacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’ta iftar programında konuştu. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP ziyaretine tepki gösteren Erdoğan, “Türkiye’yi terörle dize getirme, Türk siyasetini marjinal yapılar eliyle dizayn etme girişimlerini hep birlikte boşa çıkaracağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’taki Karacasu Konteyner Kent’te şehit, gazi ve depremzede ailelerle iftar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sizlerle bu işin manevi hazzını duymak, bizler için ayrı bir iftihar vesilesi. Soframızı bereketlendirdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabb’imden bu mübarek ayın ülkemiz, milletimiz, bölgemiz, tüm Müslümanlar ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Erdoğan, konteyner kentte yaptıkları çalışmalar dolayısıyla Ümraniye Belediyesi’ne özellikle teşekkür etti.

Bu seneki Ramazanı Şerif’in, 6 Şubat depremleri sebebiyle yitirilen canların yürekleri yaktığı bir dönemde buruk karşılandığını dile getiren Erdoğan, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve halen tedavileri devam eden yaralılara da şifa diledi.

“Son terörist tehdit unsuru olmaktan çıkarılana dek operasyonlarımız devam edecek”

Erdoğan, vatan, bayrak, ezan uğruna can veren tüm şehitleri de rahmetle yad ettiğini belirterek, “Gazilerimize şükranlarımı ifade ediyorum. Rabb’im şehitlerimizin ruhunu şad, mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin. Rabb’im bizlere de şehitlerimizin uğruna hayatlarını feda ettikleri değerlere uygun bir hayat sürmeyi nasip etsin” sözlerini kullandı.

Bugüne kadar şehitlerin aziz hatıralarını incitecek, şehit yakınlarına mahcup olacak hiçbir adım atmadıklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

“Şehitlerimizin bizlere emaneti olan vatanımıza, bayrağımıza, istiklal ve istikbalimize her ne pahasına olursa olsun daima sahip çıktık. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizdeki vatandaşlarımız bölücü terör örgütünün o yıkıcı hareketlerine karşı, onların baskısından kurtuldukça bölgede sükunet ve barış ortamı yeniden tesis edildi. Sınır ötesi harekatlarımız sayesinde ise bölücü terör örgütünü Suriye ve Irak’ta kıpırdayamaz hale getirdik. Sizlerin huzurunda buradan bir kez daha ifade ediyorum. Son terörist de ülkemiz ve milletimiz için tehdit unsuru olmaktan çıkarılana dek operasyonlarımız, sınırlarımızın içinde ve dışında devam edecektir. Terörü yenmekle kalmayacağız. Bu alçaklara destek verenlerin, sırtlarını sıvazlayanların, onları silah ve mühimmatla boğanların, kirli hesaplarını da bozacağız. Türkiye’yi terörle dize getirme, Türk siyasetini marjinal yapılar eliyle dizayn etme girişimlerini hep birlikte boşa çıkaracağız.”

“Türkiye, tüm bu oyunları bozacak güce, kapasiteye ve iradeye sahiptir”

Yaklaşan seçimler öncesinde siyaset sahnesinde yaşanan utanç verici pazarlıkların yaraları yeniden kanattığını bildiğini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

“Özellikle ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler, bu deprem felaketini yaşadığımız böyle bir dönemde bunlarla aynı masaya oturup, aynı masa etrafında hala ülkemizin geleceğini karartma gayretlerini, inanıyorum 14 Mayıs’ta hep birlikte boşa çıkaracağız. Bu kabul edilemez görüntülerin ülke ve millet düşmanlarına nasıl cesaret verdiğini hep birlikte takip ediyoruz. Birilerinin koltuk uğruna, üç günlük siyasi çıkarları uğruna, bölücü örgütün uzantılarının kapısında nöbet tutması, Kandil’in kapısında nöbet tutması veyahut da Edirne’nin kapısında nöbet tutması hiçbir zaman sizleri karamsarlığa sürüklemesin. Türkiye, devleti ve milletiyle tüm bu oyunları bozacak güce, kapasiteye ve iradeye sahiptir. Yeter ki biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım. Bunu başardığımız müddetçe üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mesele yoktur.”

“Depremzedelerimize yalnız olmadıklarını hissettirmemiz kardeşlik görevimizin bir gereği”

Ramazanın temsil ettiği değerlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu günlerden geçildiğini belirten Erdoğan, “Yardımlaşma, paylaşma, dostluk, bereket ayı olan ramazanı hep birlikte en iyi şekilde idrak etmemiz gerekiyor. Bu Ramazanı Şerif’i kucaklaşmak, ebedi ve ezeli kardeşliğimizi yeniden hatırlamak, özellikle depremin yaralarını sarmak için bir vesile kılmalıyız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 milyon vatandaşın hayatını alt üst eden bir felaket karşısında nerede yaşanılırsa yaşansın hiç kimsenin kayıtsız kalma lüksü olmadığını bildirerek, “Depremzedelerimize yalnız olmadıklarını hissettirmemiz, onlara karşı sorumluluğumuzun ve kardeşlik görevimizin bir gereğidir. Devletimizin ilgili kurumlarının yanı sıra vakıflarımız, hayırseverlerimiz, gönüllülerimiz deprem bölgesinde zaten ilk günden beri çalışıyor. Büyükşehir, il ve ilçe olmak üzere toplam 250 belediyemiz depremden en olumsuz etkilenen 7 ilimizde altyapıdan barınma, gıda ve diğer ihtiyaçların giderilmesine kadar her türlü gayreti gösteriyor” diye konuştu.