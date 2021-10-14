Erdoğan tura çıkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ekim’de Nijerya ve Togo’yu kapsayan Afrika turuna çıkıyor.

Ziyaretler, İstanbul’da düzenlenecek Türkiye- Afrika III. Ekonomi ve İş Forumu ile Üçüncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi öncesinde büyük önem taşıyor.

Cumhurbaşkanlığı ve başbakanlığı döneminde bugüne kadar bazılarına birden fazla olmak üzere 28 farklı Afrika ülkesine ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 4 günlük Angola, Nijerya ve Togo turu 17 Ekim Pazar günü başlayacak.

Türkiye, kıtanın barış ve istikrarı ile ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Bu kapsamda atılan adımlarla Afrika’da 2002 yılında 12 olan büyükelçilik sayısı 2021’de 43’e yükseldi. Ticaret hacmi, 2003 yılında 5,4 milyar dolar seviyesinden 25,3 milyar dolara ulaştı.