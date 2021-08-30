Erdoğan’dan flaş hamle! Türk Pentagonu’nun temeli atılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın ‘Pentagon’a rakip olacak’ dediği yeni karargah projesinin temel atma törenine katılacak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde zaferle taçlandırılan Büyük Taarruz’un 99. yıldönümü, başkentte coşkulu etkinliklerle kutlanacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Anıtkabir’de Ata’nın huzurunda başlayacak program kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) “Ay Yıldız Projesi”nin temel atma törenine katılacak.

Bakan Hulusi Akar’ın “Pentagon’a rakip olacak” dediği yeni karargâh projesi ile MSB, Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıkları tek çatı altında toplanacak. Karargâh gökyüzünden “ay ve yıldız” şeklinde görünecek.

Pandemi tedbirleri

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, bu yıl başkentte coşkulu ama koronavirüs salgını nedeniyle “tedbirli” etkinliklerle gerçekleştirilecek. Ankara’daki ilk tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak.

Ata’nın huzuruna çıkarak mozolesine çelenk bırakacak Erdoğan, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’nde Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayacak. Erdoğan daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 30 Ağustos tebriklerini kabul edecek.

Erdoğan, bu programın ardından MSB’nin Etimesgut’ta hayata geçirilecek “Ay Yıldız Projesi”nin temel atma törenine katılacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın “Pentagon’a rakip olacak” dediği yeni karargâh projesi ile MSB, Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıkları tek çatı altında toplanacak. Karargâh gökyüzünden “ay ve yıldız” şeklinde görünecek. Projede ortada “ay-yıldız” şeklinde bir yapının ve onu çevreleyen, birbiriyle bağlantılı 5 ayrı binanın yer alması öngörülüyor.

Erdoğan’ın bugün ayrıca Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’ne de katılması da bekleniyor.

‘Kırmızı beyaz giy gel, zafere ortak ol’

Başkentte bugün TBMM tören alanından Ulus Eski TBMM Binası’na kadar olan güzergâhta bir resmi geçit töreni de düzenlenecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi de, “Kırmızı Beyaz Giy Gel; Zafere Ortak Ol” konseptiyle akşam Gençlik Parkı’nda bir kutlama programı gerçekleştirecek.