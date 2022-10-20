Erdoğan: Türkiye, Avrupa’da 5. sıraya yükseldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre Forumu’na gönderdiği video mesajda Türkiye’nin yenilebilir enerjide Avrupa’da 5. sıraya yükseldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin yenilenebilir enerjide Avrupa’da 5’inci, dünyada ise 12’nci sıraya yükseldiğini belirterek, “Bu başarıyı yenilenebilir enerji seviyemizi toplam enerji seviyemizin yüzde 55’ine ulaştırarak elde ettik.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen Çevre Forumu’na gönderdiği video mesajda, foruma katılmak üzere dünyanın dört bir yanından İstanbul’a gelen katılımcıları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre Forumu’nun en büyük küresel sorunlardan biri olan iklim ve çevre krizine medya perspektifinden bir çözüm üretmek için düzenlendiğini belirtti.

Medyanın sorumluluğundan sürdürülebilir kalkınmaya, doğal afetlere medyanın yaklaşımına kadar iklim ve çevre meselelerinin formun kapsamında tüm boyutlarıyla ele alınacağına inandığını dile getiren Erdoğan, “Sanayileşme, teknolojik ilerlemeler ve insan kaynaklı etkiler çevre üzerinde maalesef çok ciddi tahribat oluşturuyor. Her geçen yıl bu tahribatın etkilerini dünya genelinde daha fazla görüyor ve hissediyoruz. Zamanında ve yeterli önlem alınmazsa çevre felaketleri, hava kirliliği, su ve gıda güvenliği ile biyoçeşitliliğin kaybı geri döndürülemez noktalara ulaşacaktır. Şüphesiz her meselede olduğu gibi bu konuda da tabiata daha çok zarar veren ülkelerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi, mücadeleye daha fazla katkı sağlaması önem arz ediyor. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışımız çevrenin korunmasını da içeren geniş bir yaklaşımı ifade ediyor.” diye konuştu.

“TÜRKİYE YENİLENEBİLİR ENERJİDE AVRUPA’DA 5. SIRAYA YÜKSELDİ”

Çevreyi ve tabiatı Allah’ın eseri ve emaneti olarak gördüklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

“Tüm insanların ortak hayat alanı olan çevreyi korumanın bir lütuf değil bir yükümlülük olduğuna inanıyoruz. Sera gazı emisyonu bakımından tarihi sorumluluğumuz yüzde 1’in altında olmasına rağmen iklim ve çevre sorunları ile mücadele, ana gündem maddelerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda son 20 yılda ülkemizde doğayı ve çevreyi korumak ve iklim değişikliğinin etkilerinin önüne geçmek için tarihi nitelikte adımlar attık. Yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması, atık yönetimi, orman alanlarının artırılması ve daha pek çok alanda hamdolsun bu samimi gayretlerimizin neticelerini almayı başardık.

Türkiye, yenilenebilir enerjide Avrupa’da 5’inci, dünyada ise 12’nci sıraya yükseldi. Bu başarıyı yenilenebilir enerji seviyemizi toplam enerji seviyemizin yüzde 55’ine ulaştırarak elde ettik. Orman varlığımızı 23 milyon hektara çıkararak Avrupa’da orman varlığını en çok arttıran ülke olduk. 81 ilde 82 milyon metrekare millet bahçesi kurma hedefimize kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz. Ülkemizin ilk yerli otomobili Togg’u tamamen elektrikli olarak tasarlarken de çevreye olan sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ettik. Geçtiğimiz yıl Paris İklim Anlaşması’nı Meclisimizde onaylayarak iklim değişikliği ile mücadelemizde önemli bir ivme yakaladık. Bu konudaki nihai hedefimiz olan 2053 yılında net sıfır emisyona ulaşmak için gerekli tüm adımları atmayı sürdüreceğiz.”