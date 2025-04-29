Erdoğan, Türkiye Ekonomisine Güveniyoruz Dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İtalya İş Forumu’na katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye ekonomisine duydukları güveni ifade eden Erdoğan, “Türkiye ekonomisine güveniyoruz. Siz değerli iş insanlarımızın girişimlerinin de bu başarıda büyük rolü oldu. Önümüzdeki dönemde bu ortaklığı daha ileri seviyelere taşıyacağınıza gönülden inanıyorum” dedi. Ekonomide yükselen korumacılık ve sınırları kapatma eğilimlerinin yaşandığı bir dönemden geçtiklerini belirten Erdoğan, karşılıklı gümrük tarifelerindeki restleşmeleri yakından takip ettiklerini vurguladı. Türkiye’nin coğrafi konumu sayesinde ekonomik ortaklıklara büyük önem verdiklerini ekledi. Erdoğan, “Türkiye ekonomisi, bölgemizdeki çatışmalara, savaşlara ve 2023 yılındaki depreme rağmen büyümeyi sürdürüyor” şeklinde konuştu.

ekonomi ve deprem maliyeti

Erdoğan, depremin ekonomiye maliyetinin 104 milyar doları, dolaylı maliyetinin ise 150 milyar doları bulduğunu açıklayarak, “Yaralarımızı süratle sarıyoruz. Hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz” diye ekledi. Deprem sonrası, evleri yıkılan vatandaşlar için 201 binden fazla konut anahtarının teslim edildiğini ve yılsonuna kadar 252 bin konut daha yapmayı planladıklarını belirtti. Ekonomik atılımlara hız kesmeden devam ettiklerini ifade eden Erdoğan, “Savunma sanayi ihracatımız tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Türkiye’deki yabancı sermayeli şirket sayısı 80 binin üzerine çıktı” dedi.

ticaret hacmi hedefleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tüm dünyayı etkileyen enflasyonda kalıcı ve belirgin bir düşüş sürecine girdik. Ekonomi programımızı kararlılıkla uyguluyoruz” dedi. İtalya özelinde, tüm küresel zorluklara rağmen ticaret hacminin Covid döneminden bu yana sürekli arttığına dikkat çekti. Ticaret hacminin 2024 yılında 32 milyar doları aşmasının hedeflendiğini belirtti. Erdoğan, Türk firmalarının İtalya’yı Avrupa pazarına açılan kapı olarak görmelerini istediğini ifade ederek, “İtalyan firmalarının da Türkiye’yi Asya’ya, Orta Doğu’ya ve Afrika’ya açılan bir kapı olarak değerlendirmesini arzu ediyoruz” şeklinde konuştu. Bugünkü zirvede, yeni ticaret hacmi hedeflerinin 40 milyar dolar olarak belirlendiğini açıkladı.

yatırımlar ve iş dünyası

Erdoğan, karşılıklı yatırımların artırılmasının öncelikli hedefleri arasında olduğunu ifade etti. Türkiye’nin, bölgede ve dünyada cazibe merkezi haline geldiğini vurguladı. Halihazırda Türkiye’de 1500 İtalyan şirketi bulunduğunu belirten Erdoğan, daha fazla yatırımcı görmek istediklerini dile getirdi. “Ticaret ve yatırım ilişkilerimizin daha yüksek seviyelere ulaşması amacıyla firmalarımızı desteklemeye devam edeceğiz. İş dünyamızın bu noktada elini taşın altına koyması lazım” ifadesini kullandı. Ticari ilişkilerin potansiyelini artırmak için Avrupa Birliği ile gümrük birliğinin güncellenmesi gerekliliğini vurgulayan Erdoğan, İtalyan hükümeti ve iş çevrelerinin desteğinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.