Erdoğan: Türkiye’siz Avrupa Güvenliği Mümkün Değil

TÜRKİYE’SİZ AVRUPA GÜVENLİĞİNE İMAN EDİLMİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’siz bir Avrupa güvenliği düşünülemez. Avrupalı dostlarımızın da bu hakikatle artık yüzleşmesini, vizyonel bir bakış açısıyla tam üyelik sürecimizi ilerletmesini bekliyoruz” dedi. AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen “Büyükelçilerle İftar” programında konuşan Erdoğan, katılımcılara teşekkür ederek, etkinliği düzenleyen AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı’na da şükranlarını sundu. Ramazan ayını ve orucu sadece bir ay boyunca aç kalmak olarak görmediğini belirten Erdoğan, “Ramazan ve oruç merhum bir şairimizin ifadesiyle ‘insanların her yıl bir ay süreyle katıldığı bir ruh şölenidir.’ Bu ruh şöleninde bir taraftan kendi iç alemimize doğru deruni bir yolculuğa çıkarken, diğer taraftan da yakın çevremizden başlayarak dışarıya doğru bir yolculuk gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

RAMAZAN’IN DEĞERLERİNE İHTİYAÇ VAR

Erdoğan, Ramazan’ın tüm dünya ülkeleri için önemli olduğuna dikkat çekerek, yardımlaşma ve dayanışmanın bu süreçte daha da yüceltildiğini ifade etti. “Koronavirüs salgınıyla başlayan, daha sonra savaşlarla derinleşen ekonomik sıkıntıların dünyanın birçok ülkesinde devam ettiğini görüyoruz. Kutuplaşma artıyor, marjinal ırkçı partilerin yükselişi gözlemleniyor” ifadelerine yer verdi. “Dikkatinizi çekiyorum. Zayıfın, mağdurun, mazlumun, güçsüzün hakkını arayabileceği kapılar maalesef teker teker kapanıyor” diyerek uluslararası adaletsizliklere vurgu yaptı.

ASKERİ, SİYASİ PATLAMALAR OLACAK

Erdoğan, artan yabancı düşmanlığının ve terörizmin siyasi patlamalara yol açabileceğini ifade etti. “Üzülerek söylemeliyim ki askeri, siyasi patlamalar olacaktır. Bunun işaretleri şimdiden görülmeye başlanmıştır” diyerek bu tehlikeye dikkat çekti. Küresel karar alma mekanizmalarının zamanında değişmesi gerektiğini belirtirken, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde veto yetkisine sahip bir İslam ülkesinin bulunması ihtiyaçtan öte artık bir zorunluluktur” dedi.

SÜRDÜRÜLEN ÇABALAR VE İHTİYAÇLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, krizlerle çevrili bölgelerde Türkiye’nin insani yardımlarda bulunduğunu belirterek, “Sayısını 22 yılda 163’ten 262’ye çıkardığımız dış temsilciliklerimizle, TİKA, Türkiye Maarif Vakfı gibi kurumlarımızla, nerede bize ihtiyaç varsa orada olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Ukrayna’nın krizinde de adil bir müzakere sürecinin gerekli olduğunu vurguladı.

Filistin halkının bu Ramazan dönemini acılar içinde geçirdiğine değinen Erdoğan, “Geçici ateşkesle yeşeren umutların İsrail’in hukuk tanımaz tavırlarıyla tekrar solmaya başladığını görüyoruz” dedi. İsrail’in hukuksuz eylemlerinin, Filistinlilerin güvenliğini tehdit ettiğini söyledi. Gazze’ye insani yardımlarda bulunduklarını ifade eden Erdoğan, “Bugüne kadar yaklaşık 100 bin ton yardım ulaştırdık” dedi.

İSTİKRAR VE DESTEK ÇAĞRISI

Suriye’de devam eden çatışmalara da atıfta bulunan Erdoğan, “Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin sağlanması için gereken desteği veriyoruz” dedi. Etnik ve dini aidiyetleri kışkırtanlara karşı çıkacaklarını söyleyerek, “Türkiye olarak güvenliğimize yönelik her türlü tehdidi kaynağında etkisiz hale getirme kudretine sahibiz” ifadelerini kullandı.

DİPLOMASİDE ÇABALAR VE İLİŞKİLER

Güney Kafkasya’daki normalleşme sürecine dikkat çeken Erdoğan, “Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barış için anlaşmayı bekliyoruz” diye konuştu. Avrupa’nın bir parçası olarak Türkiye’nin AB üyelik sürecinin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin hak ettiği gibi yer almadığı bir Avrupa’nın varlığı giderek imkansız hale geliyor” dedi. İslam düşmanlığı konusuna eğilerek, “Bu yıl devralacağımız İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanlığında mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Erdoğan, büyükelçilere Antalya Diplomasi Forumu’nun 11-13 Nisan tarihleri arasında yapılacak 4. toplantısını takip etmelerini tavsiye etti.