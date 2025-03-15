Erdoğan: Türkiye Yüzyılı Çocukların Yüzyılı Olacak

ERDOĞAN’IN SEVGİ DOLU SÖZLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Himayesindeki Çocuklarımızla İftar programında gerçekleştirdiği konuşmasına, “Salondaki çocukların yanı sıra tüm evlatlarımızı gözlerinden öpüyorum.” diyerek başladı. Çocuklara içten bir şekilde seslenen Erdoğan, “Sizler bizim evlatlarımız, göz bebeğimizsiniz. Devletimiz, sizleri hayata en güçlü, en donanımlı şekilde hazırlamak için ne yapması gerekiyorsa bundan sonra da yapacaktır.” şeklinde ifadelere yer verdi.

TÜRKİYE YÜZYILI ÇOCUKLARIMIZIN YÜZYILI

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin her alanda yükselişe geçeceğini vurgulayarak, “Türkiye Yüzyılı, siz çocuklarımızın da yüzyılı olacak.” dedi. Ayrıca, “Gazze ve Suriye olmak üzere gönül coğrafyamızın üzerindeki kardeşlerimize muhabbetlerimizi gönderiyorum.” diyerek, çocukların mutluluğu için dualar etti. “Neşenizin, heyecanınızın hiç azalmamasını, yüzlerinizdeki gülümsemenin hayatınız boyunca hiç yüzünüzden eksik olmamasını Rabbimden niyaz ediyorum.” ifadeleriyle çocuklara destek verdi.

BİZİM VE MİLETİMİZİN GELECEĞİ

Erdoğan, çocuklara yönelik olarak, “Sizlere şefkatle sahip çıkacak, hayatın karşısında hiçbirinizi yalnız bırakmayacağız. İnşallah sizler de yarın birer sanatçı, bilim adamı, doktor, mühendis olarak vatanınıza hizmet edeceksiniz.” dedi. Hayatın uzun ve meşakkatli bir yolculuk olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı, iniş ve çıkışların doğal olduğunu belirtti, “Bu yolculukta insanın en büyük gücü inancı ve kararlılığıdır.” diyerek çocuklara cesaret verdi.

Erdoğan, “Hiçbir olumsuzluğun hayallerinizle arasına girmesine izin vermemenizi sizlerden istirham ediyorum. Sizler geleceksiniz. Bizim ve milletimizin geleceğisiniz. Sizler sadece bizim değil, 85 milyonun da umudusunuz.” diyerek, çocukların başarılı bir gelecek için umut kaynağı olduğunu vurguladı. “Hiç endişeniz, korkunuz olmasın. İnşallah yarınlarımız daha güzel olacak.” dedi ve Türkiye’nin her alanda daha iyi seviyelere geleceğine olan inancını dile getirdi.