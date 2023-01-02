Erdoğan: Türkiye Yüzyılı milletimizin yeni Kızıleması’sı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı’nın milletin yeni Kızılelması’sı olduğunu söyledi.

Bu vizyonun Türkiye’yi asırlık hedeflere yönelteceğini vurguladı. Erdoğan, yazısında “Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda Cumhuriyet’in asıl sahibi cumhurun yüzyılı olacaktır” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Türkiye Yüzyılı’nı Yeni Şafak gazetesi için kaleme aldı.

“2000 yıllık devlet geleneği, 1400 yıllık medeniyet müktesebatı ve Anadolu’da 1000 yıllık varlığıyla köklü bir tarihe sahip olan Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yaşına ulaşacağı 2023 yılı ülkemiz için yeni bir dönemin de miladı olacaktır” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla asırlık hedeflere doğru emin adımlarla gideceklerini söyledi.

“Yüzyılın işini 20 yıla sığdırdık”

Tüm alanlarda, Türkiye’nin huzur ve refahı için yüzyılın işini 20 yıla sığdırdıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

“Ekonomiden sağlığa, adaletten eğitime, dış politikadan terörle mücadeleye, savunma sanayiinden enerjiye, ulaştırmadan teknolojiye, spordan iletişime tüm alanlarda yüzyılın işini 20 yıla sığdırdık; ülkemizin refahını, huzurunu, kalkınmasını, demokrasisini ve güvenliğini garanti altına aldık; bağımsızlığımızı pekiştirdik.

Ülkemize yönelik emperyalist hesapları, darbe girişimlerini boşa çıkardık; vesayet prangalarını, bağımlılık tuzaklarını yerle yeksan ettik. Asırlık kayıpları telafi etmek için var gücümüzle mücadele ettik; milletimizi hak ettiği refaha, huzura, emniyete kavuşturmak için gece gündüz çalıştık. Bu mücadelede tek gücümüz, feraset sahibi milletimizin desteği ve güveni oldu. Hamdolsun biz de bu büyük teveccühü ve beklentiyi boşa çıkarmadık. İnşallah bundan sonra da aynı çizgide eser ve hizmet siyasetimizi sürdüreceğiz”

“Barış ve istikrar için merkezi bir aktör haline geldik”

Türkiye’nin bölgesinde ve küresel alanda barış ve istikrar için stratejik bir ülke konumuma geldiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Artık “istikrarlaştırıcı güç Türkiye“ olarak daha adil bir dünya idealinin bayraktarlığını yapıyoruz. Öte yandan insani yardımdan barış diplomasisine, ortaya koyduğumuz “Türkiye modelleri” ile dünyaya örnek oluyoruz” dedi.

Türkiye Yüzyılı vizyonunda ilk hedef yeni Anayasa

“Milletimize hizmet yolculuğumuzu şimdi Türkiye Yüzyılı vizyonuyla zirveye çıkarıyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk hedeflerinin yeni Anayasa olduğunu söyledi.

Türkiye’yi siyasi, ekonomik, teknolojik, askeri, diplomatik alanda dünyanın en büyük 10 devleti arasında yükselteceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle garanti altına aldığımız güven ve istikrar iklimini koruyacak, ekonomimizi büyütecek, milli güvenliğimizi tahkim edecek, demokrasimizi kökleştirecek, güvence altına aldığımız hak ve özgürlüklerin eksiksiz kullanılabilmesini temin edecek, dünya barışına katkı sunmayı sürdürecek, bütün bir millet olarak omuz omuza Türkiye Yüzyılı’nı inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Türkiye Yüzyılı milletimizin yeni Kızılelma’sıdır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaleme aldığı yazısında sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye Yüzyılı, sürdürülebilirliğin, huzurun, başarının, güvenin, istikrarın, üretimin, verimliliğin, gücün, dijitalin, iletişimin, bilimin, kalkınmanın, barışın, değerlerin, haklının, şefkatin, gençlerin, istiklalin ve istikbalin yüzyılı olacaktır.

Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda Cumhuriyet’in asıl sahibi cumhurun yüzyılı olacaktır.

Türkiye Yüzyılı milletimizin yeni Kızılelma’sıdır. Bu yolu kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, her kesimden insanımızla hep beraber yürüyeceğiz. İnşallah ülkemizde tesis ettiğimiz güvenden, huzurdan, özgürlük ve kardeşlik ikliminden aldığımız güçle bütün hedeflerimize ulaşacağız.”