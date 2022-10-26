Erdoğan: Türkiye’yi spor ülkesi yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi spor ülkesi haline getirebilmek için gerekli adımların atıldığını belirtti.

Avrupa Konseyi Spor Bakanları Konferansı’na video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Önümüzdeki dönemde de insanımıza sporu sevdirecek, Türkiye’yi bir spor ülkesi haline getirecek adımları atmayı sürdüreceğiz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Konseyi 17’nci Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı’na bir videomesaj gönderdi. Erdoğan, farklı toplumların spor ortak paydasında bir araya gelmesinin barış atmosferinin güçlenmesine de katkılar sunduğunu belirterek, “Çatışmaların ve savaşların küresel gündemi meşgul ettiği günümüzde sporun birleştirici, kucaklaştırıcı yönüne daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Türkiye olarak bu anlayışla ev sahipliği yaptığımız uluslararası spor organizasyonları vasıtasıyla insanlığa karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi.

“ADIMLARI ATMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

Erdoğan, ülke genelinde sportif tesisleşme ve sporun tabana yayılmasına yönelik yatırımların günden güne arttığını ifade ederek, “Sporcularımızın uluslararası spor müsabakalarında farklı branşlarda elde ettiği başarıları, spora verdiğimiz önemin neticeleri olarak görüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de insanımıza sporu sevdirecek, Türkiye’yi bir spor ülkesi haline getirecek adımları atmayı sürdüreceğiz. Kurucu üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi çatısı altında spor yönetimi alanındaki iş birliğimizi geliştirmeye hazır olduğumuzu bu vesileyle ifade etmek istiyorum. Konferans çerçevesinde yapılacak tartışmaların ve alınacak kararların bu süreçte bizlere yardımcı olacağına inanıyorum. Değerli fikirleriyle konferansa katkı sunan, içeriğini zenginleştiren tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” diye konuştu.