Erdoğan Twitter’dan paylaştı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yerel seçimlere değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Cumhur İttifakı ile “zillet ittifakı” diye tanımladığı ittifak arasındaki farkı ortaya koyan bir görsel paylaşarak, “Bugün Türkiye’de iki ittifak karşı karşıyadır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bugün Türkiye’de iki ittifak karşı karşıyadır” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Cumhur İttifakı ile “zillet ittifakı” şeklinde tanımladığı ittifakın kıyaslandığı bir görsel paylaştı. Görselde, Erdoğan’ın, “Bugün Türkiye’de iki ittifak karşı karşıyadır” sözlerine yer verildi.

Cumhur İttifakı’nın 15 Temmuz gecesi sokaklarda, meydanlarda kurulduğu ve milletin emrinde, hak ve hakikatin savunucusu, zalimlerin karşısında, mazlumların yanında olduğu vurgulanan görselde bu ittifak için, “Pazara kadar değil mezara kadardır. Sadece milletin hizmetine taliptir” ifadelerine yer verildi.

NTV