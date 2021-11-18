Erdoğan: Uçak gemisi yapmayı hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya ile uçak gemisi yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Malesef bir çok NATO ülkesi buradaki patriot sistemlerini alıp götürürken İspanya bunu yapmamıştır. İspanya’nın bu tutumunun diğer bazı müttefiklerimizce örnek alınmasını temenni ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının satır başları şöyle;

İspanya Hükümet Başkanı kıymetli dostum Sanchez’i Ankara’da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. 2009 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz hükümetler arası zirve toplantıları iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı en üst düzey platformu oluşturmaktadır. Bugünkü zirveyle ilişkilerimizi bundan böyle kapsamlı ortaklık olarak tanımlamaya karar verdik. Ayrıca bir Zirve Takip Mekanizması kurarak hem kararlaştırdığımız hususların hayata geçirilmesini yakın takip altına aldık hem de atacağımız yeni adımlar için bir çerçeve oluşturduk.