Erdoğan: Üçüncü nükleer santral için çalışmalara başlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akkuyu’nun ardından hızla iki ve hatta üçüncü nükleer santrallerin yapımına başlanacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “EPDK Hizmet Binası ve Yapımı Tamamlanan Enerji Santrallerinin Açılış Töreni”nde konuşma yapıyor. Erdoğan, ‘Akkuyu NGS’yi 2023’te devreye almayı hedefliyoruz. Akkuyu’nun ardından süratle ikinci hatta üçüncü nükleer santral için çalışmalara başlayacağız.’ dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle; EPDK yeni hizmet binasının milletimiz ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum. EPDK’nın binasının tamamı güneş enerjisi ve su ısıtma panalleri ile kaplı. Binamızda kreşten, mescide, fuar alanından, kapalı otoparkına her şey düşünüldü. Her şeyi ile göz dolduran bir eseri daha ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz.

Türkiye’nin geleceğine inanan yatırımcılarımızı canı gönülden tebrik ediyorum.

Artan enerji ihtiyacını dikkate alarak çalışıyoruz.

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ

Her biri 100 megawatt güce sahip 4 üniteden 4800 megawatt kapasiteli olarak planladığımız santralimizdeki çalışmalar devam ediyor. Akkuyu NGS’yi 2023’te devreye almayı hedefliyoruz. Akkuyu’nun ardından süratle ikinci hatta üçüncü nükleer santral için çalışmalara başlayacağız.

Türkiye’yi dünyada nükleer enerji işleyen bilen ve kullanabilen sınırlı sayıda ülkelerden birine koyacağız. Her ne kadar çevrecilik adı altında sokakları yakıp yıkanlar bu adımımızı eleştirseler de biz nükleer enerjiyi ülkemize kazandırmakta kararlıyız. Dünyanın 32 ülkesinde 443 nükleer güç santrali halen faaliyetteyken ‘Türkiye nükleer enerjiye sahip olmasın’ demek ihanet değilse gaflettir. Asıl sorgulanması gereken Türkiye’nin bu adımı neden 20-30 sene evvel atmadığıdır. Bizim dünyada 60 yıldır kullanılan bu enerjiye yeni kavuşuyor olmamız büyük bir kayıptır.