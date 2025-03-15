Erdoğan, Ukrayna İçin Çevrimiçi Zirvede Yer Aldı

UKRAYNA İÇİN ÇEVRİMİÇİ LİDERLER TOPLANTISI

İngiltere’nin organizasyonuyla, Ukrayna’ya destek amacıyla 25 ülkenin katılımıyla çevrimiçi bir liderler toplantısı yapıldı. Bu toplantıya Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılım gösterdi. Erdoğan, toplantıya Milli Savunma Üniversitesi üzerinden katılan isimlerden biri oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A EŞLİK EDEN İSİMLER

Toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.