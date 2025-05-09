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Erdoğan: “Ülkesini Yabancılara Şikayet Edemez.”

ERDOĞAN’DAN MUHALEFETE NET MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da yaptığı bir konuşmada muhalefeti hedef aldı. “Hiç kimse muhalefet ediyorum bahanesiyle kendi ülkesini yabancılara şikayet edemez, ekonomisini batırmaya çalışamaz.” diyerek bu duruma dikkat çekti. Bu açıklamasıyla, Türkiye’nin ekonomik durumuna yönelik eleştirilerin ve muhalefetin yaklaşımına karşı sert bir tutum sergiledi.

YABANCILARA ŞİKAYET KABUL EDİLEMEZ

Erdoğan, muhalefetin takındığı tavrın Türkiye’nin uluslararası alandaki imajını zedelediğini belirtti. “Ekonomisini batırmaya çalışmak” ifadesi, muhalefetin ekonomik politika eleştirilerini ve bu eleştirilerin olumsuz etkilerini vurgulamak amacıyla kullanıldı. Cumhurbaşkanı, bu tür eylemlerin yıkıcı sonuçlara yol açabileceğini dile getirdi.

EKONOMİK İSTİKRAR VURGUSU

Konuşmasında, Türkiye’nin ekonomik istikrarı korumasının altını çizen Erdoğan, muhalefetin eleştirilerine karşı daha yapıcı bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini ifade etti. Bu mesajı ile, ulusal birliğin önemi ve ekonomik kalkınmanın sağlanabilmesi için ortak bir çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

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