Erdoğan: Ülkeyi kuşatmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi kuşatmak isteyenlere fırsat verilmeyeceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe kalkışması sırasında Çengelköy’de şehit edilen foto muhabiri Mustafa Cambaz anısına Çamlıca Camii 1071 Kongre Merkezi’nde düzenlenen fotoğraf yarışması ödül törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, “Mustafa Cambaz şahsiyetiyle, duruşuyla temayüz etmiş, dokunduğu her gönülde silinmez izler, güzel hatıralar bırakmış bir kardeşimizdi. Mustafa’yla beraber kahramanca düşen 251 insanımız o gece canları pahasına bizlere istiklalimizi ve istikbalimizi hediye ettiler” ifadelerini kullandı. Erdoğan, “Büyük ve güçlü Türkiye davasına sahip çıkmak hepimiz için bir görevi olmanın ötesinde şehitlerimize karşı mesuliyetimizin de gereğidir. Bu anlayışla 40 yıldır siyaset arenasında kararlı bir mücadele yürütüyoruz. PKK’sından FETÖ’süne, DEAŞ’ından DHKPC’sine besleyip büyüttükleri ne kadar yılan varsa hepsini üzerimize saldılar. Ama ne yaptılarsa bizim ülkemize, milletimize ve insanlığa hizmet yolundan alıkoyamadılar” şeklinde konuştu.

‘Sıkıntıları çözeceğiz’

Erdoğan, şöyle devam etti: “Şehitlerimize minnet borcumuzu onların uğruna hayatlarını feda ettikleri idealleri gerçekleştirerek ödemeyi sürdüreceğiz. İşte dün (önceki gün) Efes 2022 tatbikatını yaptık İzmir’de. Ve bunun yanında da Yunanistan bir üçlü olarak kendi içinde toplantılarını yapmışlar. Ve bu toplantılarında da Türkiye’yle ilişkiler noktasında ‘bu işi gözden geçirelim ve bu sıkıntının dönemi atlatalım’ demişler. 37 ülke katıldı bizim bu tatbikatımıza ve Yunanistan bunların yarıdan fazlasına ‘katılmayın’ diye de haber göndermiş. Tabii hemen hemen tamamına yakını dinlemediler. Hepsi bizimle beraber o tatbikatta yer aldılar. Amerika başta olmak üzere. Bu başarılı tatbikat hamdolsun gerekene gereken cevabın verilmesi noktasında çok hayırlı bir adım oldu. Bundan sonra da böyle gidecek. Kararlı bir şekilde emin adımlarla. Herkes bu milletin ne olduğunu, neler yapabileceğini dünkü tatbikatta gördüğü gibi bundan sonra da görecek. Türkiye’ye son 20 yılda nasıl asırlık eser ve hizmetler kazandırmışsak bugünkü sıkıntıları da inşallah biz çözeceğiz. Ülkemizi içeriden ve dışarıdan kuşatmak, diz çöktürmek isteyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Bunun için tüm gücümüzle gece gündüz çalışacak milletimizin gönlünü kazanarak yolumuza devam edeceğiz. Allah’ın izniyle 2023 hedeflerimizi hayata geçirecek, yavaş yavaş şekillendirmeye başladığımız 2053 vizyonumuzu evlatlarımıza kutlu bir miras olarak bırakacağız. Hak yolunda, hakkaniyet yolunda, adalet yolunda, milletimizin güvenliği ve refahı yolunda son nefesimize kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.”