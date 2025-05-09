Haberler

Erdoğan: “Üretim ve yatırım destekliyoruz.” – İSTANBUL

ÜRETİM VE YATIRIM VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da yaptığı açıklamalarda “Kim üretmek istiyorsa, kim yatırım yapıyorsa, kim istihdam sağlıyorsa biz yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz.” şeklinde ifade etti. Bu sözler, ekonomik büyüme ve istihdam yaratma konularına olan bağlılığını vurguluyor.

DESTEĞİN SÜRECEĞİ MESAJI

Erdoğan, Türkiye’nin ekonomik kalkınması için üretimi ve yatırımı teşvik eden önlemlerin önemine dikkat çekiyor. Yatırımcıların yanında olmanın ve destek vermenin gerekliliğini dile getirirken, ülkenin istihdamı artırma hedefine yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtiyor. Bu yaklaşım, ekonomik istikrar ve sürdürülebilir büyüme için gereken bir konu olarak öne çıkıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Yaşlı Çift Alarm Etti, Ekipler Geldi

Beyşehir'de kapısını açmayan yaşlı çift, güvenlik ekiplerini endişelendirdi. İtfaiye ve polis balkondan içeri girmeye çalışırken, 97 yaşındaki ev sahibi kapıyı açtı.
Haberler

Taşova’da Anlamlı Anneler Günü Ziyareti

Uludere'de 2007'de şehit olan Piyade Er Himmet Aydemir'in adını taşıyan Halk Eğitim Merkezi, Anneler Günü'nde özel bir etkinlik düzenleyerek anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.