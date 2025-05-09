Erdoğan: “Üretim ve yatırım destekliyoruz.” – İSTANBUL

ÜRETİM VE YATIRIM VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da yaptığı açıklamalarda “Kim üretmek istiyorsa, kim yatırım yapıyorsa, kim istihdam sağlıyorsa biz yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz.” şeklinde ifade etti. Bu sözler, ekonomik büyüme ve istihdam yaratma konularına olan bağlılığını vurguluyor.

DESTEĞİN SÜRECEĞİ MESAJI

Erdoğan, Türkiye’nin ekonomik kalkınması için üretimi ve yatırımı teşvik eden önlemlerin önemine dikkat çekiyor. Yatırımcıların yanında olmanın ve destek vermenin gerekliliğini dile getirirken, ülkenin istihdamı artırma hedefine yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtiyor. Bu yaklaşım, ekonomik istikrar ve sürdürülebilir büyüme için gereken bir konu olarak öne çıkıyor.