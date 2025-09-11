Erdoğan, Ustaoğlu’na Rozet Takti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık etti. Toplantıdan önce, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’ye katılan Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan’a rozetlerini taktı.

HASAN USTAOĞLU’NUN HAYATI

1975 yılında Konya’nın Seydişehir ilçesinde dünyaya gelen Hasan Ustaoğlu, 1999 yılında Selçuk Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 4 yıl boyunca özel bir şirkette çalıştı. 2004 yılında kendi mühendislik firmasında faaliyet göstermeye başlayan Ustaoğlu, 2010 yılında yine CHP çatısı altında yönetim kurulu üyeliği ve ilçe sekreterliği görevlerini üstlendi. 2014-2019 yerel seçimlerinde CHP’den Seydişehir Belediye Meclis Üyeliği ve 2019’da Konya Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği görevleri ile aktif siyasete devam etti. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den Seydişehir Belediye Başkanı olarak seçilen Ustaoğlu, sonrasında AK Parti’ye katıldı. Ustaoğlu’na rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.