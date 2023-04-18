Erdoğan: Uydu kentler planlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Avrupa ve Anadolu yakasında 500 bin konutluk uydu kentler planlandığını belirtti.

Erdoğan, “Bayramın ilk günü kentsel dönüşüme ivme katacak yeni bir müjdeyi milletimizle paylaşacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap Anahtar Teslim Töreni’nde konuştu.

İstanbul’da acilen dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konut olduğunu dile getiren Erdoğan, “Avrupa ve Anadolu yakasında 500 bin konutluk uydu kentler planlıyoruz. Bu çerçevede kentsel dönüşüm kredilerinin limitlerini 600 binden 1 milyon 250 bin liraya çıkardık” dedi. Bayramın ilk günü kentsel dönüşüme ivme katacak yeni bir müjdeyi paylaşakalarını aktaran Erdoğan, 830 bin metrekareyi bulan alanı ile Fikirtepe ülkenin en önemli projelerinden biri olduğunu belirtti.

18 parselde yürütülen Yeni Fikirtepe Projesi’ne 2020 yılında başlandığını söyleyen Erdoğan, “20 milyar liralık yatırımla 60 bin vatandaşın yaşayacağı konutlar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Şu anda parsellerde yüzde 27 ile yüzde 84 arasında gerçekleşmelere ulaşılmış olduğu bilgisini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir başka ifadeyle projenin 3’te 1’i tamamlandı. İlk etapta inşa edilen 16 bin 484 konutun anahtarlarını teslim ediyoruz. Projenin ikinci ve üçüncü etaplarında dönüşüm çalışmalarını başlatıyoruz. 2024 Temmuz ayına kadar konutlar sahiplerine teslim edilmiş olacak” diye konuştu.