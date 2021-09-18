Erdoğan: Vaatlerinin altında ezildiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin seçim meydanlarında verdiği sözlerin hiçbirini tutmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bol keseden dağıttıkları ne kadar vaat varsa hepsinin altında ezildiler” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefete yüklenerek, “Seçim öncesinde bol keseden dağıttıkları ne kadar vaat varsa hepsinin altında ezildiler” dedi.

Erdoğan, partisinin Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’nda konuştu. Salgın şartlarının hafiflemesiyle illeri ziyaret edip, vatandaşlarla hasret giderdiklerini, yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılış heyecanını vatandaşlarla birlikte yaşadıklarını ifade eden Erdoğan, açılışı yapılan ve temeli atılan proje ve eserleri sıraladı, “Görüyorsunuz yan gelip yatma yok” dedi.

‘Nefret siyaseti’

Erdoğan, şöyle devam etti: “Muhalefet ‘sen-ben’ kavgasında vakit öldürürken biz ülkemizi hedeflerine kavuşturmak için ‘gece-gündüz’ demeden koşturuyoruz. Onların gündeminde iftira var, yalan terörü var, yıkım var, engellemek var, takoz olmak var. Onların gündeminde Türkiye’yi eski karanlık günlerine geri döndürmek var, yasak var, ötekileştirme var, sessiz çoğunluğun sesini yeniden kısmak var. Onların gündeminde milletimizin değerlerini aşağılamak, milletimizin demokratik kazanımlarını gasp etmek var. Onların gündeminde ülkeyi germek, kaosa sürüklemek, nefret siyasetiyle insanımızı kutuplaştırmak var. Onların da yalandan, slogandan, tahrikten, tahkirden başka siyaset vizyonları yok… Nitekim son günlerde yaşananlar, muhalefetin Türkiye’nin bekası, huzuru, esenliği, refahı gibi derdinin olmadığını göstermiştir. Edepsiz söz ve eylemlerden sahnelenen çirkinliklere kadar muhalefetin nasıl bir Türkiye hayali kurduğunu hepimiz gördük. Bunların bırakın ülkeyi, ellerinin altındaki belediyeleri dahi yönetme becerilerinin olmadığına şahit olduk.”