Erdoğan ve Ahmed Şara’nın Görüşmesi Başladı

SURİYE GEÇİŞ HÜKÜMETİ BAŞKANI ANKARA’DA

Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine bugün Ankara’ya geldi. Şara ve Erdoğan arasındaki görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde başladı. Bu temaslarda, Türkiye’nin Suriye’nin yeniden inşası ve kalkınmasına sağlayacağı destek, PKK/YPG’nin tasfiyesi, DAEŞ’in yeniden güvenlik riski haline gelmemesi için atılacak ortak adımlar ele alınıyor. Görüşmelerin ana konularından biri olarak, Türkiye’deki Suriyelilerin evlerine gönüllü dönüşleri de dikkat çekiyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ DUYURDU

Şara’nın Türkiye’ye geleceğini İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından duyurdu. Altun, “Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 4 Şubat Salı günü Ankara’ya bir ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşecek görüşmelerde Suriye’deki son gelişmeler bütün boyutlarıyla ele alınacak olup ülkedeki ekonomik toparlanma, sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin tesisi için iki ülke tarafından atılacak ortak adımlar değerlendirilecektir. Görüşmelerde geçiş dönemi yönetimine ve Suriye halkına çok taraflı platformlarda sağlanabilecek destekler üzerinde de durulacaktır. Suriye’nin özgürlüğüne kavuşması sonrası yeniden tesis edilen Türkiye-Suriye ilişkilerinin Sayın Ahmed Şara ve heyetinin ziyaretiyle güçleneceğine ve boyut kazanacağına inanıyoruz,” diyerek bilgiler verdi.