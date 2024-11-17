“Erdoğan ve Bahçeli’nin Görüşmesi Hakkında Bilgiler”

GÜNDEMDE CUMHUR İTTİFAKI ZİRVESİ VAR

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının en dikkate değer gündem maddesi, toplantıdan bir gün önce Beştepe’de gerçekleşen Cumhur İttifakı zirvesi oldu. Edinilen bilgiler doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK üyelerine, “Bahçeli ile tam bir mutabakat içinde olduklarını” ifade etti. Erdoğan, “Devlet Bey ile tüm konuları konuştuk. Kayyum başta olmak üzere tüm meseleleri masaya yatırdık. İç politika ve dış politika konularında son derece güzel mutabakatlara vardık.” açıklamasını yaptı.

KONGRE SÜRECİ ÜZERİNE SUNUM YAPILDI

MYK toplantısında, teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı Erkan Kandemir tarafından kongre sürecine dair bir sunum gerçekleştirildi. AK Parti’nin 8’inci Olağan Kongresi için nisan ayına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. İlçe kongrelerinin 28 Aralık’ta başlayacağı ve ilçe kongreleri tamamlanan illerde de sürecin ocak ayının ortasına kadar tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi. Ayrıca, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı kongreler için planlamalar yapıldığı aktarıldı. İlk olarak Erdoğan, 30 Kasım’da Kahramanmaraş’ta düzenlenecek il kongresine katılacak.