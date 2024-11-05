Erdoğan ve Caparov’dan Ortak Açıklama Manas Nişanı Töreni Gerçekleştirildi

GÖRÜŞME VE STRATEJİK ORTAKLIK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile buluştu. İki lider, Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 6. Toplantısı’na katıldı. Erdoğan, Kırgız Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı Kara-Kırgız Bölgesi’nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı. İki ülke arasındaki stratejik ortaklığı kapsamlı stratejik ortaklık düzeyine çıkaracak belgeyi imzalayacaklarını belirten Erdoğan, bunun ardından güvenlik, ulaştırma, sağlık ve diğer alanlarda ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik mekanizmanın hayata geçirileceğini ifade etti.

ANLAŞMALAR VE İMZA TÖRENİ

Erdoğan ile Caparov, Anlaşmaların İmza Töreni, Manas Nişanı Takdimi ve Ortak Basın Toplantısı’na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a burada Manas Nişanı takdim edildi. Erdoğan, “Köklü bağlarımızı her geçen gün güçlendiriyoruz. Kıymetli kardeşim Caparov ile yaptığımız ikili ve heyetler arası görüşmelerimizde ilişkilerimizi gözden geçirdik.” dedi. Çok sayıda alanda toplamda 19 anlaşma imzalandığını bildirdi. Ayrıca, güvenlik, savunma, sanayi ve terörle mücadelede atılabilecek adımları görüştüklerini aktaran Erdoğan, “Değerli kardeşime FETÖ’yle mücadelemize verdiği destek için teşekkür ediyorum.” ifadesine yer verdi. Erdoğan, Caparov ile görüşmesinde İsrail’in devam eden saldırılarını da konuştuklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türk dünyası olarak Gazze’de yaşanan dram karşısında güçlü duruş sergilememiz gerekiyor.” açıklamasında bulundu.