Erdoğan ve DEM Parti Görüşmesi Yaklaşıyor

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE YENİ AŞAMA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Ekim ayında yaptığı çağrı ile başlayan ve 27 Şubat’ta terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısıyla birlikte yeni bir aşamaya geçen terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli gelişmeler sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetinin taleplerine olumlu yanıt verme ihtimaline değinmiştir.

DEM PARTİ HEYETİ GÖRÜŞME YAPACAK

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Heyetimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan ile en kısa sürede görüşmek üzere başvuru yapacak” diyerek görüşmenin mümkün olduğunu bildiriyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’de düzenlenen iftar programına katıldı. İftar öncesinde DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder ile tokalaşan Erdoğan, onunla bir süre sohbet ediyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un da katıldığı bu görüşmenin neşeli geçtiği ve gülüşmelerin yaşandığı dikkat çekti.