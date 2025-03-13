Haberler

Erdoğan ve DEM Parti Görüşmesi Yaklaşıyor

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE YENİ AŞAMA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Ekim ayında yaptığı çağrı ile başlayan ve 27 Şubat’ta terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısıyla birlikte yeni bir aşamaya geçen terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli gelişmeler sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetinin taleplerine olumlu yanıt verme ihtimaline değinmiştir.

DEM PARTİ HEYETİ GÖRÜŞME YAPACAK

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Heyetimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan ile en kısa sürede görüşmek üzere başvuru yapacak” diyerek görüşmenin mümkün olduğunu bildiriyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’de düzenlenen iftar programına katıldı. İftar öncesinde DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder ile tokalaşan Erdoğan, onunla bir süre sohbet ediyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un da katıldığı bu görüşmenin neşeli geçtiği ve gülüşmelerin yaşandığı dikkat çekti.

ÖNEMLİ

Haberler

Manchester United’da Altay Bayındır İçin Transfer İddiası

Manchester United, Real Madrid'den Ukraynalı kaleci Andriy Lunin'i transfer etmeyi planlıyor. 40 milyon euro bütçe ayıran kulüp, Altay Bayındır'ın geleceğini de etkileyebilir.
Haberler

Kaymaklar Köyü’nde Çatı Katı Yangını Çıktı

Karadeniz Ereğli'deki bir evin çatı katında yangın çıktı. Can kaybı yok, ancak maddi hasar mevcut. Olayın nedeni üzerine soruşturma açıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.