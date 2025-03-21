Erdoğan ve Embalo İstanbul’da Görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo ile İstanbul’da Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisinde bir araya geldi. İkili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve küresel gelişmelere dair konular gündeme alındı. Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Gine Bissau arasındaki ticaretin artırılması için çaba sarf ettiklerini vurguladı. Ayrıca, Türkiye’nin son yıllarda Afrika ile ilişkilerindeki ilerlemenin memnuniyet yarattığını belirtti.

MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Görüşmenin ilerleyen kısmında Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İsrail’in Gazze’de sivil halkı katletmeye devam ettiğini” belirtti. Netanyahu yönetimine yönelik uluslararası toplumun baskılarını artırması gerektiğini ifade etti. Türkiye’nin ateşkesin yeniden sağlanması için çalışmalarını sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER ÜZERİNE VURGULAR

Bu görüşmenin, Türkiye’nin uluslararası ilişkilerdeki duruşunu ve Gine Bissau ile olan bağlarını güçlendirme hedefini yansıttığı görülüyor. Erdoğan’ın açıklamaları, iki ülke arasındaki işbirliğinin artırılmasına yönelik önemli işaretler taşıyor.