Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun adaylıkları kabul edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun adaylıkları kabul edildi.

Yüksek Seçim Kurulu, Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başvurularını kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 49 gün kaldı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuran Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başvuruları YSK tarafından kabul edildi.

YSK’dan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde uygulanacak Seçim Takvimi’ne göre; 19 Mart 2023 Pazar günü başlayıp 23 Mart 2023 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar siyasi partilerce Yüksek Seçim Kuruluna yapılan başvuruların incelendiği aktarıldı.