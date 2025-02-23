Erdoğan ve Macron Telefon Görüşmesi Yaptı

ERDOĞAN VE MACRON TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Fransa arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi ve adil bir barışın sağlanması için çabalarını sürdürdüğünü belirtti. Erdoğan, savaşan tarafları bir araya getirerek barış görüşmelerine katkı sağlayabileceklerini ve çatışmanın tarafı olan iki ülkeyi de dışlamayan bir müzakere sürecinin başlatılmasının önemini ifade etti.

FİLİSTİN KONUSUNDA KABUL EDİLEMEZ PLANA TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi başka bir ülkeye göç ettirilmesi planının kabul edilemeyeceğini vurguladı. Görüşmede ayrıca, Erdoğan ve Macron, iki NATO müttefiki ülkenin liderleri olarak yeni dönemde daha koordineli çalışmaya dair mutabık kaldılar. Bu ortak çalışmaların, iki ülkenin ilişkilerini güçlendireceği ve uluslararası barışa katkı sağlayacağı ifade ediliyor.