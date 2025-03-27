Erdoğan ve Mahmud Ankara’da Bir Araya Geldi

GÖRÜŞME DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladı. Bu görüşmede, Türkiye ile Somali arasındaki ikili ilişkiler, ayrıca bölgesel ve küresel meseleler üzerinde duruldu.

TÜRKİYE’NİN DESTEK VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Somali’nin huzur ve güvenliği ile toprak bütünlüğüne verdiği önemi dile getirdi. Bunun yanı sıra, Etiyopya ile sürdürülen kalıcı barış ve istikrar sağlama çabalarına olan desteklerinin devam edeceğini açıkladı.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLI İŞ BİRLİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali ile terörle mücadele konusundaki kararlılığın artarak süreceğini vurguladı. Türkiye’nin, teröre karşı her daim Somali halkının yanında olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, Türkiye ve Somali’nin ekonomi, ticaret, güvenlik ve savunma alanlarında iş birliğinin önemine de değindi.