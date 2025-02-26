Erdoğan ve Miçotakis Telefonda Görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan’ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine dair bilgiler yayımladı. Bu görüşmede, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili ilişkiler ile ayrıca bölgesel ve küresel meseleler de gündeme geldi.

TEBRİKLER VE İLİŞKİLER

Görüşme sırasında, Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı. İki liderin bir araya gelerek önemli konuları tartışması, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlıyor.