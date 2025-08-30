Erdoğan Ve Putin, 1 Eylül’de Çin’de

CUMHURBAŞKANININ ŞANGHAY ZİRVESİNE KATILIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in daveti üzerine, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Pekin yakınlarındaki Tiencin kentinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi’ne katılacak. Zirve oturumunda 1 Eylül’de genişletilmiş formatta konuşma yapacak olan Erdoğan, iletişim başkanı Burhanettin Duran’ın açıklamasına göre, ev sahibi lider Şi Cinping dahil diğer liderlerle de ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Erdoğan, Çin ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, iki liderin 1 Eylül’de görüşme planı olduğunu duyurdu. Uşakov, “Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yapılacak görüşmenin ardından, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşme planlanıyor. Liderler sürekli iletişim halinde ve sık sık telefon görüşmeleri yapıyorlar” şeklinde bilgi verdi.

BİRİNCİ YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Rusya ve Türkiye liderlerinin bu yılki ilk yüz yüze görüşmesi, Çin’de yapılacak. Uşakov, görüşmelerde ikili iş birliği konuları ve küresel gündem meselelerinin ele alınacağını aktararak, Ukrayna konusunun da gündemde olduğunu ifade etti. Uşakov, Türkiye’nin Ukrayna krizine siyasi ve diplomatik çözüm bulma çabalarının önemli olduğunu belirtti ve İstanbul’un Rusya-Ukrayna müzakereleri için bir platform olarak sunulmasından Moskova’nın Ankara yetkililerine teşekkür ettiğini ekledi. Ayrıca, “Orta Doğu, Kuzey Afrika, Kafkasya bölgesi ve benzeri bölgelerdeki son gerilimler de görüşmelerde ele alınacak” sözleriyle açıklamalarını tamamladı.