Erdoğan Ve Putin 1 Eylül’de Görüşecek

ERDOĞAN’IN Şİ ÖRGÜTÜ ZİRVESİ’NE KATILIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi’ne katılmak için 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Tiencin, Çin’e gidecek. Erdoğan, 1 Eylül tarihinde genişletilmiş formatta gerçekleştirilecek zirve oturumuna katılarak söz alacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı’nın ev sahibi lider Şi Cinping ile birlikte diğer liderlerle de ikili görüşmeler gerçekleştireceğini belirtti.

RUSYA İLE GÖRÜŞME PLANI

Erdoğan, Çin ziyareti sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de buluşacak. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, iki liderin 1 Eylül tarihinde görüşeceğini duyurdu. Uşakov, “Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yapılacak görüşmenin ardından, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşme planlanıyor. Liderler sürekli iletişim halinde ve sık sık telefon görüşmeleri yapıyorlar” dedi.

İKİLİ İŞ BİRLİĞİ VE UKRAYNA GÖRÜŞMELERİ

Uşakov, bu yılki ilk yüz yüze görüşmenin Çin’de yapılacağını ve ikili iş birliği konuları ile küresel gündemin tartışılacağını belirtti. “Ukrayna konusu da kesinlikle görüşülecek” ifadelerini kullanan Uşakov, Türkiye’nin Ukrayna krizine siyasi ve diplomatik çözüm bulma çabalarına vurgu yaptı ve İstanbul’un Rusya-Ukrayna müzakereleri için önemli bir platform haline geldiğini söyledi. Ayrıca Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Kafkasya’daki gerilimlerin de ele alınacağını ifade etti.