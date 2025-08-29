Erdoğan Ve Putin Çin’de Buluşacak

25. ŞİÖ ZİRVESİ ULUSLARARASI POLİTİKADA ÖNEMLİ BİR BULUŞMA OLACAK

Çin’in Tiencin şehrinde 31 Ağustos ile 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 25. Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi, uluslararası siyasetin önemli meselelerine ev sahipliği yapacak. Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Liu Bin, zirvede Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko gibi üye ülke liderlerinin yer alacağını bildirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da zirvede bulunacak. Gözlemci ve diyalog ortağı olarak Moğolistan, Azerbaycan, Ermenistan, Kamboçya, Maldivler, Nepal, Mısır, Türkmenistan, Endonezya, Malezya, Laos ve Vietnam’dan liderler de toplantıya katılım gösterecek. Liu, ayrıca zirveye BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ŞİÖ Genel Sekreteri Nurlan Yermekbayev ve diğer uluslararası örgütlerin temsilcilerinin iştirak edeceğini belirtti.

ŞİÖ’NÜN TARİHİ VE GÜNDEMİ

Şanghay İşbirliği Örgütü, 1996 yılında sınır güvenliği ve ekonomik işbirliği hedefiyle Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan tarafından “Şanghay Beşlisi” adı altında kuruldu. 2001’de Özbekistan’ın katılımıyla örgütün üye sayısı arttı. 2017 yılında Hindistan ve Pakistan, 2021’de ise İran’ın katılımıyla üye sayısı 9’a yükseldi. Temmuz 2025’te Belarus’un üyeliğiyle birlikte örgüt, toplamda 10 üye ülkeye ulaşacak. Moğolistan ve Afganistan, gözlemci statüsündeki ülkeler, Türkiye de dahil olmak üzere 14 ülke diyalog ortağı olarak örgütte yer alıyor.

ASKERİ TÖREN PEKİNDEN CANLI YAYINLANACAK

Zirvenin hemen ardından, 3 Eylül tarihinde Çin, İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesini ve Japonya’ya karşı direnişi anma amacıyla büyük bir askeri geçit töreni düzenleyecek. Bu törene katılacak 26 ülkenin lideri arasında Putin, Kim Jong-un ve Mesud Pezeşkiyan da yer alacak. Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Hong Lei, Pekin’deki askeri törene katılım davetinin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından iletildiğini ifade etti. Xinhua haber ajansına göre, askeri törene katılacak ülkeler arasında Belarus, Azerbaycan, Ermenistan, Kamboçya, Vietnam, Laos, Endonezya, Malezya, Moğolistan, Pakistan, Nepal, Maldivler, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kongo, Zimbabve, Sırbistan, Slovakya, Küba ve Myanmar’daki cunta lideri bulunuyor.