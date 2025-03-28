Erdoğan ve Putin Telefon Görüşmesi Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ve Rusya ilişkileri, ayrıca bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Suriye konusunda Rusya ile iş birliğine büyük önem verdiğini ve Suriye’nin toprak bütünlüğü temelinde kalıcı huzur ve istikrarın sağlanması için birlikte çalışma gerekliliğini vurguladı.

SURİYE’NİN BİRLİĞİ İÇİN İŞ BİRLİĞİ ÖNERİSİ

Suriye’nin birliğini tehdit eden etnik ve mezhepsel ayrımcılığı önlemek için birlikte hareket edilebileceğini belirten Erdoğan, SDG’nin Suriye’nin “merkezi yönetim bünyesinde eritilmesi” gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı, Suriye’nin terör örgütleri için uygun bir alan olmaktan çıkmasının, bölgenin istikrarı açısından kritik bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeler de gündeme geldi. Erdoğan, Türkiye ve Rusya’nın bölgesel meselelerin çözümündeki iş birliğinin önemli olduğunu, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın sona ermesi için Türkiye’nin süreci yakından takip ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalıcı barışın sağlanması için barış müzakerelerine ev sahipliği yapmak da dahil her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti. Ayrıca, Karadeniz’deki ticari seyrüsefer emniyeti için atılacak olumlu adımların barış sürecine katkı sağlayacağını vurguladı. Türkiye’nin Karadeniz’in bir çatışma alanına dönüşmemesi için sorumluluk almaya devam ettiğine dikkat çekti.