Erdoğan ve Putin Telefon Görüşmesi Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler kapsamlı bir şekilde ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye konusunda Türkiye’nin Rusya ile iş birliğine önem verdiğini belirtti ve Suriye’nin toprak bütünlüğü temelinde kalıcı huzur ve istikrar sağlamak için Türkiye ve Rusya’nın birlikte çalışmasının önemine vurgu yaptı.

ETNİK VE MEZHEP AYRIMCILIĞINA SON VERİLMELİ

Erdoğan, Suriye’nin birliğini tehdit eden etnik ve mezhepsel ayrımcılık faaliyetlerinin ortadan kaldırılması ve Suriye’ye yönelik tüm yaptırımların kaldırılması gibi konularda Türkiye ve Rusya’nın ortak çaba göstermesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, SDG’nin Suriye’nin “merkezi yönetim bünyesinde eritilmesinin” desteklendiğini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin artık terör örgütleri için bir sığınak olmaktan tamamen çıkması gerektiğini ve bunun ülkenin istikrarı açısından hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

BARİŞ MÜZAKERELERİ İÇİN HAZIRIZ

Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı’na dair güncel gelişmeler de gündeme getirildi. Erdoğan, bölgesel sorunların çözülmesinde Türkiye ile Rusya’nın iş birliğinin büyük bir önem taşıdığını, devam eden çatışmaların sona ermesi için başlatılan süreci Türkiye’nin yakından izlediğini ifade etti. Türkiye’nin kalıcı ve onurlu bir barış sağlanması için barış müzakerelerine ev sahipliği yapmaya ve her türlü desteğe hazır olduğunu vurguladı. Karadeniz’deki ticaret akışının emniyeti için atılacak olumlu adımların barış sürecine katkı sağlayacağına dikkat çeken Erdoğan, Türkiye’nin Karadeniz’in bir çatışma alanına dönüşmemesi için gereken tüm çabayı göstermeye devam edeceğini belirtti.