Erdoğan ve Putin Tianjin’de görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin’in Tianjin kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı’nın 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında düzenlediği ikili temaslarda Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Kafkasya gibi çeşitli bölgesel konular üzerine tartışmalarda bulunuldu.

PUTİN’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Görüşmenin basınla paylaşılan kısmında Putin, “Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Transkafkasya gibi ortak ilgi alanlarına da odaklanıyoruz. Tüm bu alanlardaki Rus-Türk iş birliği köklü, somut, faydalı ve diyebilirim ki güvenilirdir” şeklinde açıklamalarda bulundu. Ayrıca, “Ukrayna krizinin çözümüne yönelik siyasi ve diplomatik çabalara sağladıkları önemli katkılardan dolayı Türk dostlarımıza minnettarız” dedi. Putin, Mayıs ayından bu yana İstanbul’da üç tur doğrudan Rusya-Ukrayna görüşmeleri yapıldığını ve bu görüşmelerin insani sorunların çözümünde ilerlemeye katkı sağladığını belirtti. Türkiye’nin bu konudaki özel rolünün önemini vurgulayarak, “Türkiye’nin bu konulardaki özel rolünün talep görmeye devam edeceğinden eminim” ifadesini kullandı.

ERDOĞAN’DAN DAVET

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise görüşmede, “Sizi Türkiye’de davet etme arzumuzu biliyorsunuz. Davetim bakidir. En kısa sürede sizi ülkemizde bekliyoruz” dedi. Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin güvene dayalı ve samimi olduğunu, bu ilişkilerin dış etkenlerden etkilenmeden devam ettiğini vurguladı. Ayrıca, finansal kurumların uluslararası piyasalara entegrasyonunu etkilemeyecek alternatif çözümler geliştirmeyi sürdürecekleri yönünde bilgi vererek, “Akkuyu’nun finansal ihtiyacının BOTAŞ’ın gaz ödemeleri ile karşılanmasına yönelik klerink mekanizmasının test aşamasından başarılı sonuçlar aldık” ifadelerini kullandı.