Erdoğan Ve Putin, Umutları Azaltan Görüşme Yapacak

GÖRÜŞME TARİHİ VE ÖNEMİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’in Tiencin kentinde müzakerelerde bulunacaklar. Bu görüşme, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için umutların azaldığı bir zamanda gerçekleştiriliyor. İki lider, en son 23 Ekim 2024’te Kazan’daki BRICS Zirvesi’nde bir araya gelmişlerdi. Şimdi ise, Çin’in ev sahipliğinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİO) Zirvesi çerçevesinde 1+1 formatında görüşme yapacaklar. Toplantıya dışişleri bakanları Hakan Fidan ve Sergey Lavrov da katılacak.

SAVAŞ KONUŞULACAK

Erdoğan ve Putin, sık sık telefonla iletişim kuruyor. En son 20 Ağustos’ta, Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki Alaska Zirvesi’nin sonuçlarını değerlendirmişlerdi. Tiencin’deki görüşmenin en önemli gündem maddesi, 24 Şubat 2022’den bu yana devam eden Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi olacak. Putin’in danışmanı Yuri Uşakov, bu konunun, Erdoğan-Putin görüşmesinin başlıca gündem maddeleri arasında olduğunu belirtti.

ABD’NİN ROLÜ VE TÜRKİYE’NİN POLİTİKASI

Trump, 15 Ağustos’ta Putin ile Alaska’da ve 18 Ağustos’ta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile iki zirve gerçekleştirmiş ve liderleri bir araya getirme arayışında olduğunu ifade etmişti. Ancak, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının artması ve Kremlin’den gelen açıklamalar, savaşın sona ermesine dair umutları azalttı. Erdoğan-Putin görüşmesinin bu ortamda gerçekleşmesi, beklentileri olumsuz etkileyen bir faktör olarak değerlendiriliyor. Türkiye, savaşın ilk gününden beri daha farklı bir yaklaşım benimsemiş ve barış için her iki tarafla diyalogu sürdürmeye özen göstermiştir.

TÜRKİYE’NİN ROLÜ VE GÜVENLİK GARANTİLERİ

Dışişleri Bakanı Fidan, bir televizyon röportajında, Türkiye’nin Beyaz Saray’a giden Avrupalı ülkeler arasında yer almamasına yönelik eleştirilere yanıt verirken, “Trump savaşan taraflarla bir araya geliyor. Biz savaşın bir tarafı değiliz.” demiştir. Fidan, Türkiye’nin barış konusunda hala umutlu olduğunu vurgulamış ve Erdoğan’ın Putin ile görüşmesinde Türkiye’nin barış anlaşması için katkı verme kararlılığını aktarmasını bekliyor. Görüşmede, Rusya’nın güvenlik garantileri konusundaki algısının anlaşılması da önemli görülüyor.

SURİYE VE ORTADOĞU GÖRÜŞMELERİ

Erdoğan ve Putin’in, Ortadoğu’daki gelişmeleri, özellikle İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını da ele alması bekleniyor. Türkiye, uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskıyı artırması gerektiğini vurguluyor ve Rusya da benzer bir tutum sergiliyor. Suriye konusundaki gelişmelere de değinileceği belirtiliyor. Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumak adına Rusya’dan destek talep etmeyi öngörüyor.

ENERJİ VE TİCARET İLİŞKİLERİ

Erdoğan ve Putin arasında görüşülecek konulardan biri de Türkiye-Rusya ikili ilişkileri olacak. Enerji işbirliği olarak, Akkuyu Nükleer Santrali önemli bir proje olarak değerlendiriliyor. Ancak, uygulanan yaptırımlar projenin ilerlemesine engel oluyor. Türk yetkililer, santralin ilk ünitesinin bir yıl içinde faaliyete geçmesini beklediklerini aktarıyor. Ayrıca, ticaret hacminin artırılması için atılması gereken adımlar da gündeme gelecek. Türkiye, enerji ithalatının büyük bir kısmını Rusya’dan gerçekleştiriyor. Ticaret Bakanı, Türk-Rus ticareti hakkında “Enerji konusunda Türkiye-Rusya ilişkileri büyük önem taşırken bu alandaki sorunların aşılması gerektiğini de vurguladı.