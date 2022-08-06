Erdoğan ve Putin’den ortak açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile görüştü.

Erdoğan ve Putin’in yaklaşık 4 saat süren görüşmesinin ardından ortak basın açıklaması yayımlandı.

İki liderin, Türkiye-Rusya ilişkilerinin, mevcut bölgesel ve küresel tüm sınamalara rağmen, karşılıklı saygı ve mütekabil çıkarların tanınması temelinde ilerletilmesi yönündeki ortak iradelerini teyit ettikleri belirtildi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin dengeli bir temelde artırılması, ekonomi ve enerji alanlarında iki ülkenin birbirlerinden beklentilerinin mütekabiliyet çerçevesinde karşılanması yönünde somut adımlar atılması üzerinde mutabık kalındığı kaydedildi. Açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

YAPICI İLİŞKİLER: İki lider Ukrayna limanlarından tahıl ve gıda ürünlerinin emniyetli taşınmasına yönelik İstanbul Mutabakatı’na varılmasında iki ülke arasındaki yapıcı ilişkilerin rol oynadığını teyit etmişlerdir. İki lider, Rusya’nın tahıl, gübre ve gübre üretimi için gerekli hammaddenin kesintisiz ihracı dahil, İstanbul Mutabakatı’nın lafzı ve ruhuna uygun şekilde tam olarak uygulanması lazım geldiğinin altını çizmişlerdir.

SURİYE’DE TERÖRE KARŞI DAYANIŞMA: Liderler, Suriye’nin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına atfettikleri öneme işaretle, Suriye’de tüm terör örgütlerine karşı mücadelede dayanışma ve eşgüdüm içinde hareket etme kararlılıklarını teyit etmişlerdir.

LİBYA’DA SİYASİ SÜRECE DESTEK: İki lider, Libya’nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve ulusal birliğine olan güçlü bağlılıklarını vurgulamışlardır. Libyalılar arasında mümkün olan en geniş mutabakat temelinde serbest, adil ve muteber seçimlerin düzenlenmesinin önemini vurgulamış ve BM himayesinde yürütülen Libya liderliğindeki ve Libya sahipliğindeki siyasi sürece desteklerini yinelemişlerdir.

TÜRKİYE’DE TOPLANTI: Liderler, Türkiye-Rusya Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin müteakip toplantısının Türkiye’de gerçekleştirilmesi üzerinde mutabık kalmışlardır.

‘Gaz tedariki konuşuldu’

Öte yandan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ise iki liderin görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada Rusya ve Türkiye’nin doğal gaz ödemesinin kısmi olarak Rus para birimi ruble ile ödenmesi konusunda uzlaştığını ifade etti. Novak, “Yılda 26 milyar düzeyinde olan Türkiye’ye gaz tedariki konuşuldu. Bu ciddi bir rakam. İlk aşamada, tedarikin bir kısmı Rus rublesi ile ödenecek” dedi. Novak, “Ticari şirketlerimizin ve vatandaşlarımızın turistik gezilerde ödeme yapabilmeleri ve ticaret çerçevesinde para alışverişi yapabilmeleri için, üzerinde büyük anlaşmaların da yapıldığı finansal bankacılık sistemini görüştük” ifadelerini kullandı.