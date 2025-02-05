Erdoğan ve Steinmeier Görüşmesi Başladı

GÖRÜŞMELERDE SAVUNMA SANAYİİ VE İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINIYOR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gerçekleştirecekleri ziyaretle ilgili sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde savunma sanayii alanında yapılacak işbirlikleri başta olmak üzere, Türkiye-Almanya ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak” ifadelerini kullandı.

TÜRK TOPLUMUNUN DURUMU DA GÜNDEMDE

Ayrıca Altun, “Bu minvalde Almanya’daki Türk toplumunun durumu da gündem başlıkları arasında yer alacak” şeklinde belirtti. Görüşmelerin bir diğer önemli konusunun Türkiye-AB ilişkileri ile güncel bölgesel meseleler olacağını da ekledi.

İKİLİ İLİŞKİLER DAHA DA GÜÇLENECEK

Altun, “Türkiye ve Almanya arasındaki köklü ve kadim ikili ilişkilerin ziyaret vesilesiyle daha da güçleneceğine inanıyoruz” diyerek, bu görüşmelerin her iki ülke ilişkileri için önemini vurguladı.