Erdogan Ve Sudani’den Ortak Açıklama

ERDOĞAN’DAN IRAK’IN HUZURU VE İSTİKRARI VURGUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi ziyaret eden Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile ortak basın toplantısında bir araya geldi. İki lider, toplantıda önemli konuları ele alarak dikkat çeken açıklamalar yaptı. Erdoğan, “Irak’ın huzuru ve istikrarını hiçbir zaman ülkemizden ayrı tutmadık, tutmuyoruz” dedi. Ayrıca, Türkiye’nin olduğu kadar Irak’ın milli güvenliğine tehdit oluşturan PKK, FETÖ ve DEAŞ’a karşı mücadelenin sürdürülmesi konusunda kararlılıklarını yineledi.

KALKINMA YOLU PROJESİ’NE ÖNEMLİ DAVET

Yeni Kalkınma Yolu Projesi, hem Irak’ın hem de bölgenin istikrarı ve refahı için büyük avantajlar sağlayacak. Erdoğan, bu projeye ilgi duyan ülkeleri stratejik projenin parçası olmaya davet etti. Görüşmelerinde projenin hayata geçirilmesi için gerekli adımların tartışıldığını belirten Erdoğan, Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı üzerinden petrol sevkiyatının yeniden başlaması gibi konularda hızla ilerlemek istediklerini ifade etti.

PAKİSTAN-HİNDİSTAN GERİLİMİNE ENDİŞE

Erdoğan, Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimin sıcak çatışmaya dönüşme ihtimalinden de endişe duyduğunu aktardı. Dün Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile önemli bir görüşme yaptıklarını söyleyen Erdoğan, Pakistan’ın uluslararası görüşme teklifini değerli bulduklarını belirtti. Olayların geri dönülmez bir noktaya varmadan tansiyonun düşürülmesi gerektiğini, diyalog yollarının açılması için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

SUDANİ’DEN IRAK’TAN SALDIRIYA İZİN YOK

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani de toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. “PKK yasaklı bir örgüttü. Kimsenin Irak’tan Türkiye’ye saldırmasına izin vermeyiz” diye belirten Sudani, Kalkınma Yolu Projesi’nin Türkiye ile Irak arasında entegrasyonu pekiştirmek için büyük bir fırsat sunduğunu ifade etti.