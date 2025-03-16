Erdoğan Ve Trump Bölgesel İş Birliği Görüşmesi

DAYANIŞMA VE SAMİMİYET VURGUSU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan gelen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki müttefiklik ilişkilerinin yeni dönemde dayanışma ve samimiyetle ilerleyeceğine olan inancını ifade etti. Görüşme sırasında, bölgesel ve küresel gelişmelerin iki ülke arasındaki istişarelerin artması gerektiği vurgulandı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE BARIŞ ÇABALARI

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için attığı kararlı adımları desteklediklerini söyledi. Türkiye’nin savaşın başından beri adil ve kalıcı bir barış sağlamak için çaba gösterdiğini ve bu konudaki gayretlerini devam ettireceğini belirtti. Görüşmede, bu süreçte iki ülkenin iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

SURİYE’DE İSTİKRAR VE NORMALLEŞME

Cumhurbaşkanı, Suriye’de istikrarın yeniden sağlanması ve yeni yönetimin işlevsel hale getirilmesi için yaptırımların kaldırılmasının gerektiğini dile getirdi. “Bu, Suriyelilerin yurtlarına geri dönmesine imkan sağlayacaktır” diyerek, ABD ile bu konuda ortak adım atmanın önemine işaret etti.

F-16 VE F-35 MESELESİ

Erdoğan, ABD’den teröre karşı Türkiye’nin çıkarlarını gözeten bir anlayış sergilemesini beklediğini dile getirdi. Savunma sanayi alanında iş birliğini geliştirmek için CAATSA yaptırımlarının sonlandırılması, F-16 alım sürecinin tamamlanması ve Türkiye’nin F-35 programına yeniden katılımının gerekliliğini vurguladı.