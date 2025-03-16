Erdoğan ve Trump İkili İlişkileri Görüştü

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN TELEFON GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi yapıyor. Görüşmede, Türkiye ve ABD ikili ilişkileri yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alınıyor. İletişim Başkanlığı’ndan aktarılan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki dost ülke olarak Türkiye ile ABD’nin iş birliğini yeni dönemde dayanışma içinde ve sonuç odaklı bir şekilde yürütme konusundaki inancını dile getiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel ve küresel gelişmelerin Türkiye ile ABD arasındaki istişarelerin artırılmasını zorunlu kıldığını vurguluyor. ABD Başkanı Trump’ın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için kararlı ve doğrudan adımlar attığını desteklediklerini, Türkiye’nin de savaşın başlangıcından bu yana adil ve kalıcı bir barış sağlama çabalarını sürdüreceğini belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’deki istikrarın yeniden sağlanması ve yeni yönetimin faaliyete geçirilmesi için Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına yönelik birlikte hareket etmenin önemine değiniyor. Bu adımların, Suriyelilerin ülkelerine dönmesine olanak yaratacağına dikkat çekiyor. Erdoğan, ayrıca ABD’den terörle mücadelede Türkiye’nin çıkarlarını gözeten bir yaklaşım beklediklerini, savunma sanayii alanında iş birliğini güçlendirmek için CAATSA yaptırımlarının kaldırılması, F-16 tedarik sürecinin tamamlanması ve F-35 programına Türkiye’nin tekrar katılımının sağlanması konularının neticelendirilmesinin şart olduğunu ifade ediyor.