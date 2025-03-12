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Erdoğan ve Tusk Ankara’da Buluştu

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN POLONYA BAŞBAKANI TÜSK’Ü AĞIRLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’dan Türkiye’ye gerçekleştirilen çalışma ziyaretinde bulunan Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Başbakanı Tusk’ı resmi bir törenle karşılıyor.

RESMİ TÖRENİN DETAYLARI

Türkiye ve Polonya bayrakları önünde basın mensuplarına poz veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Polonya Başbakanı Tusk, daha sonra baş başa görüşmeye geçti. Bu buluşma iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlıyor.

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