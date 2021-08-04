Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YAŞ üyeleri kritik toplantı öncesi Anıtkabir’e ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki şura üyeleri, Anıtkabir’i ziyaret etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesinin şekilleneceği Yüksek Askeri Şura toplantısında bugün gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura üyeleri, Anıtkabir’i ziyaret etti. Erdoğan’ın Atatürk mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Heyet, Mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Aziz Atatürk, Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak 2021 yılı toplantısı vesilesiyle bir kez daha huzurunuzdayız. Türkiye Cumhuriyeti’ni işaret ettiğin şekilde muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. Tüm dünyayı derinden sarsan koronavirüs salgınına rağmen Türkiye, ekonomiden savunmaya, üretimden sağlığa kadar pek çok alanda önemli başarılara imza atmaktadır. Bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve yurt dışında icra ettiği başarılarla operasyonlarına, milletimize güven aşılamak suretiyle devam ediyor. Ruhun şad olsun.”

Ziyaret sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kritik toplantı gerçekleştirilecek.