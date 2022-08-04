Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yüksek Askeri Şura üyeleri Anıtkabir’de Ata’nın huzuruna çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askerî Şûra üyeleriyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Misak-ı Milli Kulesi Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Erdoğan önemli mesajlar da verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bugün toplanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıya Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ve Milli Eğitim Bakanı Özer ile geçen yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na atanan Orgeneral Avsever Şura’da ilk kez yer alacak.

Şura toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YAŞ üyeleri, Anıtkabir’i ziyaret etti. Misak-ı Milli Kulesi Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Erdoğan şu açıklamaları yaptı;

Aziz Atatürk… Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak 2022 toplantısı vesilesiyle huzurunuzda bulunuyoruz. Şura toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Bizlere emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti kritik bir dönemde bölgesinin istikrar ve güven abidesi olarak yükselişini sürdürmektedir. Kahraman ordumuz görev bilinci, disiplini ve demokratik ilkelere sadakatiyle milletimize güven aşılamaktadır. Terörle mücadeleden sınır ötesi operasyonlara kadar elde edilen başarılar TSK’nın yeteneğini açıkça ortaya koymaktadır. Ruhun şad olsun