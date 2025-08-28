Gündem

Erdoğan Ve Zelenski Görüşme Gerçekleştirdi

erdogan-ve-zelenski-gorusme-gerceklestirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi yaptı.

BARIŞ SÜRECİ GÜNDEMDİ

Bu görüşmede Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna-Rusya barış süreci ve bölgesel ile küresel meseleler tartışıldı. Erdoğan, Alaska ve Vaşington’daki temasları yakından izlediklerini, savaşın kalıcı bir barış ile sonuçlanması için Türkiye’nin çabalarını sürdürdüğünü ve barışın sağlanması ile birlikte Türkiye’nin Ukrayna’nın güvenliği için katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı.

UKRAYNA’NIN BAĞIMSIZLIK GÜNÜ KUTLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya çatışmasında adil bir çözümün sağlanabileceğini, iki taraf arasındaki müzakerelerin güçlendirilerek devam etmesi gerektiğini belirtti. Türkiye’nin barışın sağlanması için yüksek düzeyli temasların yapılmasına destek vermeye hazır olduğunu dile getirdi. Ayrıca, görüşme sırasında Ukrayna’nın bağımsızlık gününü de kutladı.

ÖNEMLİ

Gündem

Hava Sıcaklığı 49 Dereceyi Aştı

Şanlıurfa, Türkiye'de 49 dereceyle en yüksek sıcaklık değerine ulaştı, bu durum sıcak hava dalgasının etkisini gözler önüne serdi.
Gündem

YKS’ye Eksi Netle Yerleşen Adaylar

Baraj puanının kaldırılmasıyla, bu yıl sıfır ve eksi netle üniversiteye yerleşen aday sayısı 179 oldu. Eğitimciler, puanlama sisteminin gözden geçirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.