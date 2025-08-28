Erdoğan Ve Zelenski Görüşme Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi yaptı.

BARIŞ SÜRECİ GÜNDEMDİ

Bu görüşmede Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna-Rusya barış süreci ve bölgesel ile küresel meseleler tartışıldı. Erdoğan, Alaska ve Vaşington’daki temasları yakından izlediklerini, savaşın kalıcı bir barış ile sonuçlanması için Türkiye’nin çabalarını sürdürdüğünü ve barışın sağlanması ile birlikte Türkiye’nin Ukrayna’nın güvenliği için katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı.

UKRAYNA’NIN BAĞIMSIZLIK GÜNÜ KUTLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya çatışmasında adil bir çözümün sağlanabileceğini, iki taraf arasındaki müzakerelerin güçlendirilerek devam etmesi gerektiğini belirtti. Türkiye’nin barışın sağlanması için yüksek düzeyli temasların yapılmasına destek vermeye hazır olduğunu dile getirdi. Ayrıca, görüşme sırasında Ukrayna’nın bağımsızlık gününü de kutladı.